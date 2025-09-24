Cremlino, ‘falso che Kiev possa riconquistare qualcosa’

agenzia

Dopo le parole di Trump all'assemblea Onu

MOSCA, 24 SET – “Il fatto che stiano cercando in tutti i modi di incoraggiare l’Ucraina a continuare le operazioni militari, la tesi che l’Ucraina possa riconquistare qualcosa, questa, dal nostro punto di vista, è una tesi falsa”: lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, dopo che il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che l’Ucraina potrebbe riconquistare i suoi territori. Lo riporta la Tass.

