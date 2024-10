Cremlino, giovedì incontro Putin-Guterres a margine del Brics

agenzia

Il primo tra i due in Russia da quello dell'aprile 2022

MOSCA, 21 OTT – Il Cremlino ha annunciato un incontro giovedì tra il presidente russo Vladimir Putin e il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, a margine del vertice dei Brics, il primo tra i due in Russia da quello dell’aprile 2022 dopo l’offensiva russa in Ucraina. Al termine del vertice dei Brics a Kazan, “ci saranno sette incontri bilaterali”, compreso quello “con il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres”, ha dichiarato in una conferenza stampa a Mosca il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov.

