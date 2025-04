Cremlino, gli Usa per soluzione rapida ma conflitto è complesso

agenzia

'Ci sono molte sfumature da tenere in considerazione'

MOSCA, 30 APR – La Russia capisce che gli Usa vogliono “un successo rapido” nei negoziati per l’Ucraina, ma “le cause di fondo del conflitto sono troppo complesse per essere risolte in un giorno”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino. “Ci sono molte sfumature che devono essere tenuti in considerazione”, ha aggiunto Peskov, citato dalla Tass.

