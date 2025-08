agenzia

'Gli Stati devono scegliere indipendentemente i loro partner'

MOSCA, 05 AGO – Il Cremlino ha condannato come “illegittime” le minacce di Donald Trump di imporre dazi supplementari all’India per le sue importazioni di petrolio russo, affermando che “gli Stati sovrani devono scegliere in modo indipendente i loro partner”. Lo riferisce l’agenzia Tass.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA