Cremlino, improbabile vertice Zelensky-Putin entro agosto

Afferma il portavoce Dmitry Peskov

MOSCA, 25 LUG – E’ “improbabile” che un incontro tra i presidenti ucraino Volodymyr Zelensky e russo Vladimir Putin possa tenersi entro la fine di agosto, come chiesto da Kiev. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti. Per organizzare il vertice è necessario un “complesso lavoro preliminare”, ha aggiunto il portavoce, dopo che oggi Zelensky aveva detto che “i negoziatori russi hanno cominciato a discutere” il possibile vertice. Peskov ha ribadito che un incontro tra Putin e Zelensky dovrebbe essere il passo finale per firmare un accordo di pace.

