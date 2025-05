Cremlino, meglio arrivare a obiettivi per vie diplomatiche

agenzia

Confermata telefonata di oggi Putin-Trump

MOSCA, 19 MAG – La Russia raggiungerà gli obiettivi della sua operazione militare in Ucraina, ma è preferibile raggiungerli attraverso mezzi politici e diplomatici. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, confermando il colloquio telefonico in programma tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump per le 17 ora di Mosca. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti.

