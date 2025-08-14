Cremlino, ‘non atteso documento congiunto dopo il vertice’

agenzia

Trump e Putin illustreranno i risultati in conferenza stampa

MOSCA, 14 AGO – Non è in programma una dichiarazione scritta congiunta di Donald Trump e Vladimir Putin dopo il vertice di domani in Alaska, ma i due presidenti riferiranno i risultati dell’incontro in una conferenza stampa congiunta. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Tass. “Non è atteso un documento, niente è stato preparato”, ha sottolineato Peskov. “Ma poiché ci sarà una conferenza stampa congiunta, il presidente (Putin) illustrerà naturalmente la portata degli accordi che potrà raggiungere”, ha sottolineato ancora il portavoce.

