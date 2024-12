Cremlino, per ora non ci sono piani incontro Putin-Trump

agenzia

ROMA, 23 DIC – Al momento non ci sono piani per tenere un incontro di persona tra Vladimir Putin e il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump che ieri ha espresso la volontà di incontrare il presidente russo al più presto. Lo ha detto alla Tass il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Finora non ci sono stati impulsi concreti” per organizzare un incontro, ha detto, rispondendo a una domanda sulla possibilità di un faccia a faccia prima dell’insediamento di Trump.

