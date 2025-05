Cremlino, ristabiliti i contatti tra Russia e Ucraina

agenzia

Peskov, 'cosa molto importante in questa fase'

ROMA, 20 MAG – I contatti tra Russia e Ucraina sono stati ristabiliti e sono già in corso di implementazione. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in una conversazione con i giornalisti resa nota dalla Tass. “I contatti tra russi e ucraini sono ora in corso”, ha spiegato – I contatti, infatti, sono stati ricreati, il che è molto importante in questa fase”.

