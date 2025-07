Cremlino, sanzioni Usa? Economia russa ormai è immune

agenzia

'Prendiamo atto delle dichiarazioni di Trump e non commenta'

ROMA, 30 LUG – “L’economia russa funziona con successo nonostante le sanzioni occidentali”: così il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha risposto a una domanda della Tass sulla minaccia di sanzioni antirusse minacciate dagli Usa con un ultimatum di 10 giorni per Mosca. Il Cremlino “tiene conto delle dichiarazioni di Donald Trump sulle minacce di sanzioni e non prevede di fornire commenti dettagliati in questo momento”. “Stiamo vivendo da molto tempo sotto un’enorme quantità di sanzioni; la nostra economia funziona”, ha detto Peskov. “Certamente, abbiamo già acquisito una certa immunità a questo riguardo”, ha aggiunto.

