'Per una soluzione' del conflitto in Ucraina

MOSCA, 09 SET – La Russia “non scarta in anticipo alcun piano per una soluzione” del conflitto in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda su una iniziativa del cancelliere tedesco Olaf Scholz.

