Cremlino,ancora nessuna proposta di mediazione da Vaticano

'Ma accogliamo con favore la disponibilità di tutti'

MOSCA, 21 MAG – La Russia non ha ricevuto ancora alcuna proposta dal Vaticano per una possibile mediazione sul conflitto in Ucraina, ma “accoglie con favore la disponibilità e gli sforzi di tutti quei Paesi che desiderano contribuire a una rapida soluzione”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Finora non è stata presa alcuna decisione sulla sede di ulteriori negoziati”, ha aggiunto il portavoce, citato dall’agenzia Interfax.

