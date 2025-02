Cremlino,’entrare nella Ue è diritto sovrano dell’Ucraina’

agenzia

'Altra cosa sono le alleanza militari'

MOSCA, 18 FEB – La Russia non ha nulla in contrario a un ingresso dell’Ucraina nella Ue. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Questo – ha commentato Peskov, citato dall’agenzia Interfax – è il diritto sovrano di qualsiasi Paese. Stiamo parlando di processi di integrazione economica. Qui, ovviamente, nessuno può dettare nulla a un altro Paese, e noi non lo faremo”. “Ma naturalmente – ha aggiunto – la nostra posizione è completamente diversa su questioni relative alla sicurezza, alla difesa e alle alleanze militari. Lì, abbiamo un approccio diverso, ed è ben noto a tutti”.

