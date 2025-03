Cremlino,’se l’Ue non riduce sanzioni, non segue via pace’

agenzia

MOSCA, 28 MAR – “Se i paesi europei non vogliono seguire la strada” dell’allentamento delle sanzioni inflitte a Mosca per aver invaso l’Ucraina, “significa che non vogliono seguire la via della pace, non vogliono contribuire e agire all’unisono con gli sforzi che Mosca e Washington mostrano per andare verso una via pacifica”: lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dall’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti. Mosca chiede la cancellazione di alcune sanzioni per attuare l’accordo di massima per la sicurezza della navigazione sul Mar Nero.

