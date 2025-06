Crisi in Medio Oriente, in Kuwait i militari italiani si riparano nei bunker a titolo precauzionale

La guerra

Gli attacchi «erano all’interno delle previsioni di possibilità»

In Kuwait i militari italiani sono riparati in bunker a titolo precauzionale mentre quelli in Qatarsono al sicuro. Inoltre in Iraq, ad Erbil e Baghdad, non risultano attacchi missilistici dovuti alla rappresagliairaniana che possano aver coinvolto le basi dove operano i militari italiani. Lo si apprende da fonti informate, secondo cui gli attacchi «erano all’interno delle previsioni di possibilità». Per questo gli italiani che operavano nei luoghi finiti nel mirino «erano stati spostati precedentemente».

