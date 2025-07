Cristina Kirchner chiede che Lula possa visitarla ai domiciliari

agenzia

L'ex presidente argentina ha presentato istanza in tribunale

BUENOS AIRES, 01 LUG – L’ex presidente dell’Argentina, la 72enne Cristina Kirchner, condannata a sei anni di reclusione per corruzione ed agli arresti domiciliari da metà giugno, ha chiesto l’autorizzazione per essere visitata dal presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, nel suo appartamento di San José 1111 di Monserrat, il quartiere più centrale della capitale Buenos Aires. Lo rende noto il sito di Clarín, precisando che è stata presentata da un avvocato della Kirchner al giudice Jorge Gorini, responsabile dell’esecuzione della pena dell’ex presidente, una richiesta per autorizzare l’ingresso di Lula nell’appartamento del quartiere di Monserrat. Il presidente del Brasile arriverà domani a Buenos Aires per partecipare al vertice del Mercosur e la richiesta era necessaria nel contesto delle restrizioni imposte alle persone che desiderano visitare la ex presidente. Il nominativo di Lula non era infatti incluso nell’elenco di 702 persone per le visite, presentato una settimana fa dalla difesa di Kirchner.

