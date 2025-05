Croce Rossa, ‘a Gaza aiuti sull’orlo del collasso’

agenzia

Cicr: 'Se non riprendono non avremo cibo e medicine'

ROMA, 02 MAG – L’intervento umanitario a Gaza è “sull’orlo del collasso totale”: lo afferma la Croce Rossa. “Se gli aiuti umanitari non riprenderanno immediatamente, il Comitato Internazionale della Croce Rossa non avrà più cibo, medicine e beni essenziali per continuare molti dei suoi programmi a Gaza”, afferma un comunicato del Cicr reso noto oggi a Ginevra.

