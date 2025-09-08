Crolla il governo Bayrou, il presidente Macron sotto attacco

In Francia

In tutti gli interventi delle opposizioni in Parlamento, è risuonato il nome di Macron come quello del vero colpevole della crisi e di questo nuovo «salto nel buio» del Paese

La caduta era prevista, ma quello del governo Bayrou è stato un crollo. Sono mancati all’appello quasi 20 voti dello «zoccolo comune», i componenti della coalizione di maggioranza. Il premier chiedeva la fiducia sul suo progetto di finanziaria con 44 miliardi di euro di tagli, due giorni festivi in meno e conferma dell’odiata riforma delle pensioni. Uno tsunami di no lo ha travolto, 364 contro i 194 sì. E adesso, come ha subito commentato il tribuno della sinistra più radicale, Jean-Luc Mélenchon, «in prima linea c’è Macron davanti al popolo. E anche lui deve andare a casa».