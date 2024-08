Crolla un hotel in Germania: morte due persone, ancora altri ospiti sotto le macerie

LA TRAGEDIA

È successo a Krov, una città della Renania-Palatinato a circa 110 km a ovest di Francorforte

Un piano di un hotel di Krov, una città della Renania-Palatinato a circa 110 km a ovest di Francorforte, nella Germania occidentale, è crollato nella tarda serata di ieri, uccidendo due persona e seppellendone altre otto; i soccorritori sono al lavoro per cercare di estrarle dalle macerie, alcune sono “gravemente ferite”. Lo hanno reso noto le autorità. Delle 14 persone che si trovavano all’interno, cinque sono riuscite a salvarsi. Le case vicine sono state evacuate e circa 250 operatori di ricerca e soccorso sono sul posto.

La Polizia conferma che sono due le persone morte dopo il crollo parziale di un albergo. Altre tre restano intrappolate sotto le macerie, ha detto il portavoce del centro operativo locale per le emergenze, Jörg Teusch. E “l’intero edificio è come un castello di carte” dopo il crollo di un piano dell’edificio avvenuto nella notte. Quattro persone sono state tratte in salvo, un bambino di due anni, due donne e un uomo. Al momento del crollo all’interno dell’albergo c’erano 14 persone, cinque delle quali sono riuscite a mettersi in salvo.