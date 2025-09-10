Crosetto, nostro aereo in Polonia, Italia difende alleati

agenzia

Ministro conferma ruolo velivolo da ricognizione. 'Nato è unita'

LONDRA, 10 SET – “Gli aerei italiani fanno parte della Nato e sono pronti a difendere gli alleati come ci aspettiamo gli alleati farebbero se a essere minacciata fosse l’Italia”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della riunione ministeriale E5 di oggi a Londra, confermando la partecipazione di un velivolo da ricognizione italiano la notte scorsa alla risposta “collettiva” allo sconfinamento denunciato nei cieli polacchi di una ventina di droni russi. Crosetto ha insistito che la Nato “è unita o non è” e ha ricordato che l’aereo in questione si leva in volo “ogni sera” sul fronte orientale dell’Alleanza.

