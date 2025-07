Cuba, Diaz-Canel incontra il capo dell’intelligence russa

agenzia

Il presidente grato per l'aiuto di Mosca contro il 'blocco' Usa

L’AVANA, 02 LUG – Il presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermúdez, ha ricevuto Sergei Naryshkin, direttore del Servizio di Intelligence Esterna della Russia. “È un piacere per noi ricevervi a Cuba,” ha detto il presidente che è anche il primo segretario del Comitato centrale del Partito comunista di Cuba in un video dell’incontro da lui pubblicato sul suo account ufficiale di X. Durante l’incontro, Diaz-Canel ha trasmesso l’affetto del Generale dell’Esercito Raul Castro Ruz al capo dell’intelligence russa, inviando i suoi saluti al presidente russo Vladimir Putin. Il presidente cubano ha sottolineato che questo incontro si svolge in un contesto speciale, segnato da due anniversari significativi: l’80° anniversario della vittoria sovietica nella Grande guerra patriottica contro la Germania nazista ed il 65° anniversario del ripristino delle relazioni diplomatiche tra Cuba e Russia. Diaz-Canel ha poi espresso la sua gratitudine per “il sostegno incondizionato della Russia nella lotta contro il blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti”, così come per gli sforzi per garantire la rimozione di Cuba dall’elenco degli stati sponsor del terrorismo. Alla riunione ha anche partecipato il membro del Politburo e Ministro dell’Interno, il Generale di Corpo d’Armata Lazaro Alberto Alvarez Casas.

