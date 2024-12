Cuba, il governo stima una crescita dell’1% del Pil nel 2025

agenzia

'A sostenere la ripresa stabilizzazione del sistema elettrico'

LA HABANA, 16 DIC – Il governo di Cuba proietta una crescita dell’1% del Pil nel 2025 dopo che nel 2023 l’attività economica ha segnato una retrocessione dell’1,9% e anche per il 2024 è previsto un ulteriore calo a causa della grave crisi energetica che soffre l’isola caraibica. La stima – riferisce il portale Cuba Debate – è stata fatta dal ministro dell’Economia, Joaquín Alonso Vázquez, nel corso di un dibattito tenuto oggi nella commissione Affari economici dell’Assemblea Nazionale. “La previsione si basa sulla ripresa del turismo e delle entrate delle principali voci dell’export, così come nella riattivazione delle attività produttive, agricole e industriali, e dei servizi sociali alla popolazione”, ha affermato Vázquez. A sostenere la ripresa nel 2025, secondo il ministro, sarà la “stabilizzazione del Sistema energetico nazionale e il miglioramento nel bilancio dei combustibili”, mentre per quanto riguarda la recessione attuale il rappresentante del governo ha attribuito le responsabilità “alla guerra economica, alla spirale inflazionistica globale e al prolungamento della crisi multidimensionale derivata dalla pandemia Covid-19”. Ad acuire la crisi del sistema energetico e di quello produttivo che ancora non è riuscito a recuperare i livelli pre-pandemia, negli ultimi mesi è stato anche il passaggio di due violenti uragani ai quali sono succedute anche due forti scosse di terremoto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA