Cuba, il rapper Maykel Osorbo trasferito in cella di punizione

È il vincitore due Grammy Latino per la canzone 'Patria y Vida'

ROMA, 21 GIU – Il prigioniero politico e musicista contestatore Maykel Osorbo è stato recentemente portato in una cella di punizione nel carcere Kilo 5 e Mezzo, a Pinar del Río. Lo hanno denunciato persone a lui vicine tra cui la professoressa Anamely Ramos González, che ha confermato al sito indipendente Adn Cuba che il trasferimento è avvenuto questa mattina e che non conoscono ulteriori dettagli su quanto accaduto. Il rapper, vincitore di due Grammy Latino per la canzone ‘Patria y Vida’, è stato portato in un’area tre chilometri all’interno del penitenziario. “Vogliamo Maykel al sicuro”, stanno chiedendo i suoi amici nella denuncia pubblicata su Facebook. Osorbo è stato arrestato nel 2021 e condannato a nove anni di carcere dopo un processo durato due giorni, nel maggio del 2022, per “oltraggio, attentato, disordini pubblici e diffamazione delle istituzioni e organizzazioni, eroi e martiri”. Alla fine di marzo, il governo cubano non gli ha permesso di assistere al funerale di sua nonna, Hilda Rojas Mora, di 85 anni. Nel 2022 ha ricevuto il Premio della Libertà assegnato dall’organizzazione Freedom House insieme al suo amico, l’attivista Luis Manuel Otero Alcántara, anch’egli in carcere dal 2021.

