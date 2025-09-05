Cuba, italiano accusato di omicidio stradale all’Avana

agenzia

E' un ex carabiniere, arrestato per un incidente mortale

L’AVANA, 04 SET – La Procura generale cubana ha reso noto che il 56enne italiano Mario Pontolillo, con residenza permanente a Cuba, sarebbe il responsabile di un incidente stradale avvenuto il 25 agosto scorso tra il centro della capitale e l’Avana vecchia. Lo rende noto il sito Tribuna de la Habana, organo del comitato provinciale del partito comunista cubano. L’incidente ha causato la morte della 35enne Mairovis Valier Heredia, e il ferimento di almeno otto persone. Pontolillo, un ex carabiniere, è dal 25 agosto scorso in carcere preventivo e con divieto di lasciare l’isola, mentre proseguono le indagini per portarlo a processo con pene proporzionate “alla gravità dei fatti”. L’annuncio è arrivato dopo giorni di silenzio ufficiale e voci su presunti tentativi di protezione di imprenditori stranieri legati al governo dopo che la famiglia della vittima aveva denunciato la mancanza di sostegno da parte delle autorità, rende noto il sito di Martí Noticias, precisando che il caso ha scosso l’opinione pubblica cubana e la comunità italiana locale, tra richieste di giustizia e sospetti di insabbiamenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA