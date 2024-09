Cuba, liberata dopo tre giorni la leader delle Donne in Bianco

agenzia

Berta Soler era stata arrestata davanti alla sede del movimento

L’AVANA, 25 SET – Dopo tre giorni è stata rilasciata dalla polizia cubana l’attivista 61enne Berta Soler. La leader delle Dame in Bianco, movimento che ha ricevuto nel 2005 il Premio Sakharov per la libertà di pensiero dal Parlamento europeo, era stata arrestata domenica dalla Sicurezza di Stato. A renderlo noto sulla piattaforma X suo marito, l’ex prigioniero politico Ángel Moya, che da tre giorni denunciava la scomparsa della moglie, aggiungendo che le autorità cubane dicevano di non sapere dove si trovasse. Soler è stata rilasciata oggi nei pressi dell’unità di polizia Aguilera dell’Avana. Dopo l’arresto, avvenuto nel quartiere della capitale cubana Lawton, davanti alla sede delle Dame in Bianco, l’attivista era stata trasferita in un’altra stazione di polizia, quella del comune di Cotorro, a 18 km dalla capitale. “Durante il periodo di detenzione è stata rinchiusa in celle semibuie, senza acqua e senza la sua Bibbia”, ha denunciato Moya. A differenza di altre volte, gli agenti questa volta non l’hanno minacciata e l’attivista è stata rilasciata senza accuse né multe a carico. Come accade ogni settimana per il suo attivismo, Berta Soler era stata arrestata domenica scorsa mentre usciva dalla sede delle Dame in Bianco dopo essere “stata minacciata dal repressore Felo, della Sicurezza di Stato, di venire incarcerata per non aver accettato l’accordo di abbandonare il suo attivismo in cambio della partenza con il marito per gli Stati Uniti” per visitare i suoi parenti, ha spiegato Moya. In merito alle minacce, la stessa Berta Soler aveva dichiarato domenica mattina su Facebook: “Sarò in strada e solo Dio sa cosa succederà. Nessun patto con il repressore”.

