Cuba, nel 2025 aumentano mortalità materna +50% e infantile +11%

agenzia

Per il governo causate da carenze di farmaci e sanità in crisi

AVANA, 15 LUG – Nei primi mesi del 2025, la mortalità materna a Cuba è aumentata del 50% rispetto all’intero anno scorso, passando da 37,4 a 56,3 decessi ogni 1.000 parti. Le morti registrate sono state 16. In crescita anche la mortalità infantile, passata da 7,4 a 8,2 decessi ogni 1.000 nascite, con un incremento dell’11%. Le morti di neonati sono state 234. Pur confermando i tassi di mortalità più bassi del continente, preoccupa il peggioramento repentino dei numeri che riportano Cuba ai livelli critici registrati durante nel 2021 per effetto della pandemia di nuovo coronavirus (7,6), la allontanano dai 3,9 casi per 1.000 nati del 2018. Nel corso di un’audizione davanti alla Commissione parlamentare Salute e Sport, il ministro della Salute Pubblica José Ángel Portal Miranda ha ammesso che “è stato impossibile ottenere i risultati sperati nei temi più sensibili che colpiscono il nostro popolo”. Ripreso dai media ufficiali dell’isola, il ministro ha motivato il peggioramento della mortalità materno-infantile con il “deterioramento delle infrastrutture sanitarie e alla grave carenza di farmaci”. Attualmente, solo il 30% dei medicinali essenziali è disponibile negli ospedali, e appena il 32% nelle farmacie.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA