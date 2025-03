Cuba, una nuova legge per dare terre in usufrutto agli stranieri

agenzia

Il progetto presentato dal Ministero dell'Agricoltura dell'Avana

L’AVANA, 04 MAR – Il Ministero dell’Agricoltura di Cuba ha reso noto in una conferenza stampa odierna che ha elaborato una proposta legislativa di 60 pagine per concedere terreni in usufrutto a imprese e persone fisiche straniere con residenza permanente nell’isola caraibica. Lo rende noto l’Efe. Il progetto di legge sulla proprietà, il possesso e l’uso della terra, ha chiarito in conferenza stampa Mayra Cruz, direttrice giuridica del dicastero, cerca “l’incremento della produzione” agricola, in profonda crisi, e il “riconoscimento di tutti gli attori economici”. Il testo è in fase di discussione fino al 1 maggio e poi sarà presentato all’Assemblea nazionale del otere Popolare per la sua approvazione, a dicembre. “Il cambiamento fondamentale è dato dal riconoscimento. L’attuale decreto legge sulla concessione di terre in usufrutto non menziona le persone giuridiche straniere in nessuna parte. Come è stata risolta legalmente la consegna di terre a questi soggetti? A partire dalla Costituzione, ma c’è un vuoto nella legislazione agraria su questo tema”, ha spiegato Cruz. “Conosciamo molti casi di stranieri che vivono nel paese e che sono interessati ad avere terre in usufrutto e hanno dovuto chiederlo alle loro mogli, a qualche figlio, a qualche familiare cubano. Questa proposta incorpora la possibilità che, come avviene con altri beni come auto e abitazioni, possano acquistarla a nome loro”, ha aggiunto direttrice Giuridica del Ministero dell’Agricoltura cubano.

