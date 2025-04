Cuba vieta la Via Crucis indetta per stasera al Vedado all’Avana

agenzia

Il governo non ha concesso l'autorizzazione

L’AVANA, 13 APR – Il governo di Cuba ha vietato la processione della Via Crucis della Domenica delle Palme che si sarebbe dovuta svolgere questa sera nel quartiere El Vedado, della capitale l’Avana. Lo ha comunicato don Lester Rafael Zayas Díaz sul suo profilo Facebook, informando “che la Solenne Via Crucis annunciata e preparata dalla Vicaria per la Domenica delle Palme alle 18 è stata sospesa perché le autorità non l’hanno approvata”. La parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, conosciuta popolarmente come La parrocchia di El Vedado dove dice messa don Zayas Díaz, aveva pubblicato una foto della preparazione della processione mentre l’Arcidiocesi dell’Avana l’aveva inclusa nella lista delle attività previste per la Settimana Santa all’Avana. Anche lo scorso anno, il governo cubano non aveva autorizzato le processioni per la Settimana Santa all’Avana e a Manzanillo, una settimana dopo le proteste scoppiate a Santiago de Cuba poi diffusesi anche in altre parti del Paese per chiedere la fine dei blackout.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA