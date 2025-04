Cucinella, ‘il Padiglione Italia simbolo della sostenibilità’

agenzia

L'architetto: 'Tutto in legno, sarà recuperato e riutilizzato'

OSAKA, 13 APR – “Il contenuto di sostenibilità è un po’ la cifra del lavoro fatto” in questi due anni. Lo dice orgoglioso, all’ANSA, l’architetto Mario Cucinella, che ha progettato il Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka. Cucinella ci ha tenuto a ringraziare anche “la collaborazione con le imprese giapponesi perché noi l’abbiamo progettato ma l’abbiamo anche costruito e quindi è stato anche un gemellaggio con il mondo delle imprese”. “Una collaborazione” ricorda l’archistar, che ha portato a “un padiglione costruito tutto in legno”, un padiglione che “come l’abbiamo montato lo possiamo smontare e recuperare. E non è una cosa banale, quasi mai è stata fatta nei padiglioni che di solito sono sempre poi demoliti e buttati via”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA