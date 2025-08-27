Curazao, annullata la visita del cacciatorpediniere Usa

agenzia

Il governo locale: 'Nessun'altra nave prevista nel porto'

WILLEMSTAD, 26 AGO – Il cacciatorpediniere statunitense Uss Jason Dunham non visiterà Curazao giovedì 28 agosto, lo ha comunicato il governo dell’isola attraverso un comunicato ufficiale riportato sui social network, dopo l’annuncio iniziale del premier Gilmar Pisas. Secondo il consolato Usa, non sono previste altre soste di navi da guerra nel porto dell’isola caraibica, si legge nel comunicato che precisa come il governo di Curazao è in contatto con gli Stati Uniti ed aggiornerà la popolazione su eventuali sviluppi. L’isola appartiene ai Paesi Bassi con uno status autonomo e si trova a circa 65 km a nord della penisola di Paraguaná, nello stato venezuelano di Falcón. Una vicinanza che, riporta il sito della televisione Ntn24, ha favorito storicamente scambi commerciali, culturali e migratori con il Venezuela. La capitale Willemstad è rinomata per l’architettura coloniale olandese, il suo porto è strategico e l’isola è un importante centro turistico, finanziario e commerciale dei Caraibi.

