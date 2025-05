‘Da Kim forniture militari totali a Mosca per tre brigate’

agenzia

Gruppo monitoraggio: 'Alla Corea Nord in cambio sistema Pantsir'

PECHINO, 30 MAG – La Corea del Nord ha spedito in Russia oltre 20.000 container di forniture militari da settembre 2023 a sostegno della guerra di Mosca all’Ucraina. In base al primo rapporto del Multilateral Sanctions Monitoring Team, iniziativa a guida Usa con altri 10 Paesi (tra cui l’Italia) di verifica delle sanzioni a Pyongyang, si tratta di materiale “per equipaggiare tre brigate complete”. La Russia, in cambio, ha dato al Nord il suo sistema di difesa aerea Pantsir, dispositivi di disturbo per la guerra elettronica e altro supporto da fine 2024, violando le sanzioni Onu in un contesto di crescente approfondimento dei legami tra i due Paesi.

