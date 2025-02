Da Ue pieno sostegno alla presidenza sudaficana del G20

agenzia

A Città del Capo dialogo ministeriale Sudafrica-Ue

CITTÀ DEL CAPO, 19 FEB – Si è aperto questa mattina a Città del Capo il 16/o dialogo ministeriale (Mpd) tra Sudafrica e Unione Europea, presieduto dal Ministro degli Affari Esteri sudafricano Ronald Lamola e Kaja Kallas, Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la sicurezza e vicepresidente della Commissione Europea Lamola ha aperto ricordando la telefonata tra il Presidente Cyril Ramaphosa e il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa del 10 febbraio in cui l’Ue ha confermato il sostegno al Sudafrica come Paese che ospita il primo G20 su suolo africano subito dopo che Marco Rubio aveva annunciato la sua non partecipazione alla riunione dei ministeri degli esteri che si apre a Pretoria domani. “Ci auguriamo di poter contare sul vostro continuo sostegno sotto forma di assistenza allo sviluppo tradizionale per le nostre sfide interne, soprattutto perché ora ci troviamo di fronte all’urgente necessità di diversificare i nostri partner internazionali per lo sviluppo.” ha detto Lamola. Kaja Kallas a sua volta ha ricordato il significato storico del primo G20 ospitato dal continente africano e ha ribadito il sostegno dell’UE alla leadership del Sudafrica per agenda del G20. “Sudafrica e Ue hanno un comune interesse a lavorare in stretta collaborazione e a trarne reciproco vantaggio” ha detto Kallas, aggiungendo che il Sudafrica può contare sull’ Unione Europea come partner affidabile, prevedibile e credibile. Ha poi affermato che i presidenti Costa e Von der Leyen sostengono fortemente il vertice Ue-Sudafrica che si terrà a Pretoria il 13 marzo. “Le relazioni con il Sudafrica sono strategicamente importanti per la democrazia, i diritti umani e la sostenibilità.” ha detto ancora Kallas.

