Dagli Usa un piano per “sfamare la gente a Gaza”, Trump: «Ci sto lavorando»

Il presidente americano lo ha riferito ad Axios senza però rivelare i dettagli

In una breve telefonata ad Axios, Donald Trump ha ribadito che sta lavorando a un piano per “sfamare la gente” a Gaza. «Vogliamo aiutare la gente. Vogliamo aiutarla a vivere. Vogliamo che la gente si nutra. È qualcosa che avrebbe dovuto accadere molto tempo fa», ha detto. Il presidente ha riferito di non essere ancora stato informato dei risultati della missione a Gaza del suo inviato Steve Witkoff, che a suo dire sta «facendo un ottimo lavoro». E si è rifiutato di fornire dettagli sul piano di aiuti a cui sta lavorando, scrive Axios, osservando che non è chiaro se comporterà un maggiore sostegno alla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) o ad altri meccanismi di aiuto.