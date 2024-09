Dal Brasile alla Bolivia, è record di incendi in Sud America

agenzia

Oltre 346mila in tutti i 13 Paesi, superato il primato del 2007

RIO DE JANEIRO, 13 SET – Il Sud America brucia. Il continente è devastato da un’ondata di roghi che si estende dalla foresta amazzonica alle foreste del Pantanal e della Bolivia, battendo il record per numero di incendi annuali. I dati satellitari analizzati dall’Istituto nazionale per le ricerche spaziali (Inpe) del Brasile hanno registrato quest’anno 346.112 focolai in tutti i 13 Paesi sudamericani, superando il primato registrato nel 2007, quando ce ne furono 345.322. Secondo l’Inpe, il maggior numero di fuochi questo mese si registra in Brasile e Bolivia, seguiti da Perù, Argentina e Paraguay. Gli incendi di insolita intensità che hanno colpito Venezuela, Guyana e Colombia all’inizio dell’anno hanno contribuito al record, ma sono stati in gran parte controllati.

