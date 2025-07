Dalai Lama, ‘dopo mia morte sarà nominato un successore’

agenzia

Per garantire continuità del ruolo di guida spirituale in Tibet

MCLEOD GANJ, 02 LUG – Il Dalai Lama ha confermato che alla sua morte verrà nominato un successore per garantire la continuità del suo ruolo di guida spirituale della comunità tibetana. E’ quanto si legge in una dichiarazione rilasciata in occasione del suo 90/o compleanno. “Affermo che l’istituzione del Dalai Lama sarà perpetuata”, ha affermato nel messaggio letto nel monastero di McLeod Ganj, nell’India settentrionale, dove vive in esilio da quando ha lasciato il Tibet controllato dalla Cina nel 1959.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA