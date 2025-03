Dalai Lama ha ricevuto Gold Mercury International Award 2025

agenzia

Delegazione di premio per la pace ricevuta oggi a Dharamsala

NEW DELHI, 31 MAR – Il Dalai Lama è stato insignito oggi a Dharamsala, nota soprattutto per essere l’attuale sede del governo tibetano in esilio nel nord dell’India, del Gold Mercury International Award for Peace, come riconoscimento della sua intera vita “spesa per la promozione della pace, della compassione, dell’istruzione e dei diritti umani”. Dopo avere ricevuto la statuetta dorata dalle mani di Nicolas De Santis, presidente e segretario generale del premio, il leader spirituale tibetano ha accolto nella sua residenza una delegazione di esponenti del premio. Il premio, creato nel 1961 su iniziativa del Centro Giornalistico Annali, un’associazione di giornalisti italiani, ha acquisito negli anni una dimensione internazionale, ufficializzata nel 1975. Tra i membri della delegazione ricevuti oggi dal Dalai Lama, il filantropo e produttore cinematografico italiano Sergio Scapagnini, che l’anno passato ha ricevuto il Mercury a Calcutta per il suo lavoro con i bambini di strada, e che ha prodotto il film italo-indiano “Parikrama-La storia di Lala”, presentato in anteprima nella sezione dedicata all’Italia dell’Habitat International Film Festival, concluso ieri a Delhi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA