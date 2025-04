Dalla cattedrale alle ‘villas’, l’addio di Buenos Aires al Papa

agenzia

Attesa un'alta partecipazione alla messa e alla processione

BUENOS AIRES, 25 APR – L’Argentina saluterà con profondo affetto il Papa nel giorno dei funerali. Se nella Città del Vaticano si celebreranno le esequie ufficiali, Buenos Aires darà il suo saluto al Santo padre con una messa nella Cattedrale (alle 10, ora locale), che promette di essere molto partecipata e che a seconda dell’affluenza potrebbe finire per celebrarsi anche per strada, di fronte alla storica Plaza de Mayo. A seguire è prevista una processione che toccherà luoghi emblematici della vita di Papa Francesco, come ospedali, ‘villas miseria’ (così vengono chiamate le baraccopoli), e dormitori per i senzatetto, dove Bergoglio aveva predicato nel corso della sua vita.

