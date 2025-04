Danesi boicottano Coca-Cola, protesta su Trump e Groenlandia

agenzia

Ft: Carlsberg riporta calo nel Paese, vola il marchio locale

BRUXELLES, 29 APR – Il colosso danese Carlsberg afferma che in Danimarca i consumatori stanno boicottando Coca-Cola, per protesta contro la politica estera di Donald Trump, con le ripetute minacce di voler occupare il territorio danese della Groenlandia. Lo riporta il Financial Times online, riferendo le dichiarazione dell’amministratore delegato di Calrsberg Jacob Aarup-Andersen, che imbottiglia il marchio statunitense nel Paese. “I nostri volumi di Coca-Cola sono leggermente in calo in Danimarca”, ha dichiarato Aarup-Andersen. “C’è un certo boicottaggio da parte dei consumatori nei confronti dei marchi statunitensi” ed “è l’unico mercato in cui lo stiamo osservando in larga misura”. L’ad Carlsberg ha anche affermato che i marchi locali più piccoli stanno guadagnando quote di mercato rispetto ai marchi Usa, anche se l’impatto sulle vendite complessive “non è stato drammatico”. Le vendite del marchio locale Jolly Cola sono aumentate vertiginosamente, riferisce l’Ft, con la catena di supermercati Rema che ha dichiarato per il mese scorso un aumento delle vendite di 13 volte rispetto all’anno precedente a marzo.

