Danimarca, ricevuto supporto e solidarietà per la Groenlandia

agenzia

Kallas, possono contare su di noi

COPENAGHEN, 29 AGO – “La Danimarca ha ricevuto fortissimo supporto e solidarietà internazionale” ha dichiarato il ministro della difesa danese Troels Lund Poulsen, pochi giorni dopo la rivelazione dell’emittente di servizio pubblico danese, DR, su presunti tentativi di influenzare il clima politico in Groenlandia a favore di Washington. Parlando con l’ANSA, a margine dell’incontro tra i ministri della difesa europei a Copenaghen, Lund Poulsen ha ribadito: “La posizione della Danimarca è molto chiara su quanto concerne il Regno. Se ci devono essere dei cambiamenti in materia deve essere voluti dalla Groenlandia ed è dunque chiaramente inaccettabile che un alleato si immischi in cosa significhi il Regno di Danimarca” ha concluso il ministro. “Chiaramente rispettiamo le decisioni della Groenlandia e della Danimarca in quanto membro dell’Ue” ha dichiarato stamane l’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri Kaja Kallas. “Siamo uniti e se la Danimarca avesse bisogno di qualsiasi cosa può contare sul supporto da parte di tutti gli altri stati membri.” Il ministro della difesa svedese Pål Jonson ha sottolineato come la posizione della Svezia sia “molto chiara: dalla parte della Groenlandia e della Danimarca” e ha evidenziato inoltre la responsabilità in prima linea dei Paesi Nordici nella regione: “Abbiamo l’importante ruolo di porgere l’attenzione su minacce, rischi e vulnerabilità nell’artico”.

