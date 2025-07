Danzatrice del ventre italiana arrestata in Egitto con l’accusa di immoralità pubblica

IL CASO

Sohila Tarek Hassan Haggag, conosciuta con il nome d'arte di Linda Martino, ha sposato un italiano e ha doppia nazionalità

Una donna di nazionalità egiziana naturalizzata italiana Sohila Tarek Hassan Haggag, nome d’arte Linda Martino, molto famosa nel paese e sui social come danzatrice del ventre, è stata arrestata in Egitto con l’accusa di offesa alla morale, istigazione alla dissolutezza e all’immoralità pubblica. Lo scrive la Repubblica che afferma che si tratta dell’ultimo caso visto che negli ultimi due anni sono state arrestate 5 danzatrici del ventre.

La donna è naturalizzata italiana grazie al matrimonio con un connazionale e, a quanto si apprende, sarebbe stata arrestata due settimane fa scorso all’aeroporto del Cairo dove era in partenza per Dubai. Al momento del fermo sarebbe stata trovata in possesso di somme di denaro in diverse valute e la polizia sospetterebbe che ciò sia frutto di attività lavorative passibili del reato di «istigazione alla depravazione».

La donna è ora in stato detentivo e in attesa della prima udienza, non ancora fissata. Le autorità egiziane la considerano una cittadina egiziana. Linda Martino è nata in Egitto e ha sposato un italiano. Per le stesse accuse, un’altra danzatrice del ventre, Katerina Andreeva, è stata condannata a un anno di carcere con lavori forzati.