Dati non ufficiali in Slovacchia, liberali in vantaggio su Fico

agenzia

Prime proiezioni secondo i report stilati dai partiti politici

BRUXELLES, 09 GIU – Prime proiezioni, basate sui report stilati dai partiti politici, per le Europee in Slovacchia. In testa ci sarebbero i liberali europeisti di Slovacchia progressista, con il 28%, seguiti da Smer, il partito di governo e del premier Robert Fico, fermo al 25%. Al terzo posto l’ultra-destra di Republic, con il 13%. All’Eurocamera sia Smer sia Republic siedono tra i non iscritti mentre i liberali guidati da Michael Simecka sono parte di Renew. Male il Movimento cristiano democratico, membro del Ppe, che secondo le proiezioni si fermerebbe al 7% e non prenderebbe alcun seggio. La campagna elettorale slovacca è stata funestata dall’attentato ai danni del premier Fico, gravemente ferito con diversi colpi di arma da fuoco a maggio. Fico, in rapida ripresa, ieri ha votato nel seggio istituito nell’ospedale di Bratislava.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA