Dazi del 15% per ora non sulle auto, esenzioni in stand-by

Per merci Ue in transito vale la tariffa precedente fino al 5/10

BRUXELLES, 01 AGO – L’ordine esecutivo degli Usa sul 15%, a quanto si apprende, non attua ancora gli altri elementi dell’accordo Ue-Usa, in particolare l’impegno a ridurre le tariffe statunitensi di cui alla Sezione 232 sulle automobili e sui componenti automobilistici a un tasso massimo del 15%, né prevede il trattamento specifico concordato per alcuni prodotti strategici, come gli aerei. La nuova tariffa del 15% si attuerà a partire dall’8 agosto. Per le merci già in transito o immagazzinate per il consumo prima dell’8 agosto, si applicherà la aliquota tariffaria precedente (10% + aliquota della Nazione più favorita) fino al 5 ottobre 2025.

