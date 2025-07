Dazi, il segretario del Tesoro Usa: «Trattative con Ue procedono, ci sono stati progressi»

Economia

«Saremo molto impegnati nelle prossime 72 ore: vedremo molti accordi» ha detto Bessent a Cnn

Le trattative con l’Ue sui dazi, in vista della scadenza del 9 luglio, “procedono”: dopo un avvio lento dei negoziati, «ci sono stati progressi». Lo afferma il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent in un’intervista a Cnn. «Saremo molto impegnati nelle prossime 72 ore: vedremo molti accordi», ha aggiunto poi in via generale, sottolineando che diversi importanti accordi saranno annunciati nel «prossimo paio di giorni».

I dazi americani torneranno ai livelli del 2 aprile se non ci sarà un accordo commerciale: letariffe scatteranno l’1 agosto, ha poi riferito Bessent a Cnn in merito alle lettere annunciate da Donald Trump e indirizzate a 12 partner commerciali che dovrebbero partire domani.

