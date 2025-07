Dazi, la Francia prende posizione: «Quelli americani all’Ue sono scorretti, un ricatto»

In primo piano

Lo ha detto Jean-Noël Barrot, Ministro per gli Affari europei e gli Affari esteri della Francia, a Bruxelles

«La minaccia degli Stati Uniti di applicare dazi doganali del 30% all’Unione Europea è un metodo scorretto che sembra un ricatto e non è all’altezza delle relazioni tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione Europea. Ricordiamo che tali dazi doganali ridurrebbero drasticamente il potere d’acquisto della classe media americana, che sarebbe la prima vittima di una tale decisione». Lo ha detto Jean-Noël Barrot, Ministro per gli Affari europei e gli Affari esteri della Francia, a Bruxelles.