Dazi: Macron, ‘pausa fragile, dobbiamo proteggerci’

agenzia

'Lavorare su contromisure, mobilitare tutte le leve disponibili'

PARIGI, 11 APR – “La sospensione parziale dei dazi statunitensi per 90 giorni è un segnale e una porta aperta al negoziato. Ma questa pausa resta fragile”, lo scrive il presidente francese Emmanuel Macron su X. “Con la Commissione e nell’unità europea, il nostro obiettivo resta semplice: negoziare per eliminare queste tariffe ingiuste e ottenere un accordo equilibrato, senza asimmetrie. Insieme alla Commissione Ue dobbiamo essere forti: l’Europa deve continuare a lavorare su tutte le contromisure necessarie e mobilitare tutte le leve disponibili per proteggersi, anche per evitare che i flussi provenienti dai Paesi terzi perturbino il nostro mercato”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA