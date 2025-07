Dazi, Tajani: «La trattativa è in corso, ci sono diverse opzioni». Dialogo anche tra Usa e Giappone

Esteri

La scadenza imposta da Trump per l'applicazione delle barriere commerciali è il 9 luglio

Sui dazi «la trattativa è in corso, ci sono diverse opzioni, vari settori con diverse possibilità. C’è una trattativa», ma «alla fine da parte americana sarà Trump a dire l’ultima parola. Una guerra dei dazi non fa bene a nessuno». Lo dice il vicepremier Antonio Tajani al Forum in Masseria. «Fare previsioni è difficile, il 10% non sarebbe un dazio insopportabile per la nostra economia». Si va verso dazi differenziati per settori? «Ci sono tre o quattro ipotesi diverse», ha risposto «l’Ue ha un unico negoziatore».«Evitiamo contromisure sul whisky, lasciamolo perdere e cerchiamo di esportare più vini possibili», ha aggiunto.