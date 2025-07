Dazi: Trump annuncia tariffe pari al 35 per cento per il Canada

la guerra commerciale

La tariffa da applicare a partire dal primo agosto: oggi lettera all'Unione Europea

Donald Trump impone dazi del 35% al Canada. E’ quanto emerge dalla lettera pubblicata dal presidente su Truth. I dazi scatteranno dal primo agosto. La missiva è stata pubblicata poco dopo l’intervista a Nbc, nella quale il presidente aveva preannunciato per oggi la lettera sui dazi al Canada. L’Unione Europea e il Canada riceveranno le lettere di Donald Trump sui dazi oggi. Trump intende imporre dazi generalizzati del 15% o del 20% sulla maggior parte dei partner commerciali. “Diremo semplicemente che tutti i Paesi rimanenti”, quelli che non hanno ricevuto le lettere sulle tariffe, “pagheranno, che sia il 15% o il 20%”, ha detto Trump in un’intervista a Nbc poco prima di annunciare dazi al 35% al Canada.

