Dazi Usa, la sovrattassa sale al 50% per l’India

Mondo

La decisione di Donald Trump è motivata dalla volontà di punire le importazioni indiane di petrolio russo

La sovrattassa tariffaria statunitense sui prodotti indiani, pari al 25% dall’inizio del mese, è salita al 50%.

La decisione di Donald Trump è motivata dalla volontà di punire le importazioni indiane di petrolio russo. L’India infatti è tra i maggiori importatori di petrolio russo, dopo la Cina, e il presidente degli Stati Uniti accusa Nuova Delhi di aiutare Mosca a finanziare la sua guerra in Ucraina. Tuttavia, la nuova aliquota non si applicherà a diversi prodotti, il che ne riduce significativamente la portata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA