Dazi Usa, l’Europa avverte: «Gli accordi non sono giuridicamente vincolanti»

Economia

È quanto si legge nella nota della Commissione sull'intesa raggiunta tra Trump e von der Leyen

«L’accordo politico del 27 luglio 2025 non è giuridicamente vincolante. Oltre a intraprendere le azioni immediate impegnate, l’Ue e gli Usa negozieranno ulteriormente, in linea con le rispettive procedure interne, per attuare pienamente l’accordo politico». È quanto si legge nella nota della Commissione sull’intesa sui dazi siglata domenica. L’accordo risponde agli interessi economici fondamentali dell’Ue, ovvero relazioni stabili e prevedibili con gli Usa. Allo stesso tempo, rispetta pienamente la sovranitànormativa dell’Ue e protegge i settori sensibili dell’agricoltura europea, come la carne bovina o il pollame», si legge.

