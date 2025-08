Decine di migliaia a Sydney alla marcia pro-pal, anche Assange

agenzia

La manifestazione autorizzata in extremis dalla Corte Suprema

ROMA, 03 AGO – Decine di migliaia di persone hanno partecipato alla Marcia per l’umanità, nonostante la pioggia torrenziale, a Sydney in Australia. Tra i manifestanti che brandivano cartelli con slogan e appelli ai politici per lo stop della guerra a Gaza – riporta la Bbc – è stato avvistato il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange. Anche il parlamentare federale australiano Ed Husic e l’ex premier del Nuovo Galles del Sud Bob Carr. La marcia sull’Harbour Bridge si è svolta dopo essere stata autorizzata – ricorda il media britannico – dalla Corte Suprema solo alla vigilia, in quella che gli organizzatori hanno definito una decisione “storica”. L’ultima chiusura del Sydney Harbour Bridge per un’assemblea pubblica risale al 2023, quando circa 50.000 persone marciarono lungo l’iconica carreggiata per il World Pride.

